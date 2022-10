W ostrzelanej kolumnie aut zginęło 20 osób, w tym dzieci. Ukraina oskarża Rosję o zbrodnię wojenną

Co najmniej 20 osób, w tym 10 dzieci, zginęło, gdy kolumna pojazdów cywilnych została ostrzelana przez wojska rosyjskie - podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, odnosząc się do ataku, do którego doszło prawdopodobnie pod koniec września.