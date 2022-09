Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 216 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękuje ukraińskim żołnierzom za heroiczną obronę w Donbasie.

Władze okupacyjne organizują pseudoreferenda w okupowanych częściach obwodów zaporoskiego, chersońskiego, donieckiego i ługańskiego. Celem pseudoreferendów jest stworzenie fikcyjnej podstawy prawnej do aneksji tych terytoriów przez Rosję. Z doniesień strony ukraińskiej wynika, że władze okupacyjne zmuszają - często pod bronią - mieszkańców okupowanych terenów do głosowania w referendum. Mimo to frekwencja - wbrew temu co podają Rosjanie - jest bardzo niska (np. w Melitopolu, mieście w obwodzie zaporoskim, miała wynosić 10-20 proc.).

Reklama

Pseudoreferenda trwają od 23 września - mają się zakończyć 27 września. Ich następstwem będzie prawdopodobnie szybka decyzja rosyjskiego parlamentu ws. włączenia okupowanych ukraińskich ziem do Federacji Rosyjskiej.

- Nasi legislatorzy, nasze władze wykonawcze i nasze departamenty prawne są gotowe - tak Pieskow odpowiedział w czasie konferencji prasowej na pytanie o to, czy Rosja jest gotowa na dołączenie do Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów.



Reklama

Pieskow mówił też, że sytuacja prawna w strefie działań wojennych na Ukrainie zmieni się radykalnie z prawnego punktu widzenia po ogłoszeniu wyników referendów.

27 września Tego dnia kończą się pseudoreferenda w okupowanych przez Rosję częściach Ukrainy

Rzecznik Kremla był pytany czy po referendach intensywność ostrzałów w strefie działań wojennych na Ukrainie zmniejszy się. W odpowiedzi stwierdził, że "to zależy od strony ukraińskiej".

Pieskowa spytano też o wypowiedzi strony tureckiej, z których wynika, że Władimir Putin, w Samarkandzie, miał powiedzieć prezydentowi Turcji, Recepowi Tayyipowi Erdoganowi, iż jest gotów wrócić do negocjacji z Ukrainą "na nowych warunkach".



- Prezydent powiedział to, oczywiście. Rosja pozostaje gotowa do negocjacji. Ale, wraz ze zmianą sytuacji, zmieniają się warunki - mówiliśmy o tym wiele razy - podkreślił rzecznik Kremla.



- Generalnie zasada się nie zmienia: (muszą być osiągnięte - red.) wszystkie cele specjalnej operacji wojskowej (tak władze Rosji określają wojnę na Ukrainie - red.) - dodał. - Ale, jak zostało też powiedziane, strona ukraińska całkowicie zrezygnowała ze ścieżki negocjacji, więc specjalna operacja wojskowa trwa - podkreślił.