Przemawiając do dziennikarzy na pokładzie samolotu wracającego z trzydniowej podróży do Kazachstanu, Franciszek wezwał też Kijów do otwartości na ewentualny dialog, nawet jeśli może on "śmierdzieć", bo będzie trudny dla strony ukraińskiej.

Wojna na Ukrainie, którą Rosja zaatakowała 24 lutego, stanowiła tło wizyty papieża w Kazachstanie, gdzie uczestniczył w kongresie przywódców religijnych z całego świata.

Podczas trwającej 45 minut konferencji prasowej w powietrzu jeden z dziennikarzy zapytał, czy wysyłanie broni na Ukrainę jest moralnie słuszne.

- To jest decyzja polityczna, która może być moralna, moralnie dopuszczalna, jeśli jest podejmowana w warunkach moralności - odpowiedział Franciszek.

Wyjaśnił zasady "wojny sprawiedliwej" Kościoła rzymskokatolickiego, które pozwalają na proporcjonalne użycie śmiercionośnej broni w celu samoobrony przed narodem-agresorem.

- Samoobrona jest nie tylko legalna, ale także jest wyrazem miłości do ojczyzny. Ktoś, kto nie broni siebie, kto nie broni czegoś, nie kocha tego. Ten, kto broni (czegoś), kocha to - tłumaczył.

Wyjaśniając różnicę między tym, kiedy dostarczanie broni do innego kraju jest moralne lub niemoralne, Franciszek powiedział: Może być niemoralne, jeśli intencją jest sprowokowanie większej wojny, sprzedaż broni lub pozbycie się broni, której (kraj) już nie potrzebuje. Motywacja jest tym, co w dużej części kwalifikuje moralność tego działania.

Papież został zapytany, czy Ukraina powinna negocjować z krajem, który ją najechał i czy istnieje "czerwona linia", którą Ukraina powinna wyznaczyć, w zależności od działań Rosji, po przekroczeniu której mogłaby odmówić negocjacji.

- Zawsze trudno jest zrozumieć dialog z krajami, które rozpoczęły wojnę (...) jest to trudne, ale nie należy go odrzucać - ocenił.

- Nie wykluczałbym dialogu z żadnym mocarstwem, które jest w stanie wojny, nawet jeśli jest to dialog z agresorem. ... Czasami trzeba prowadzić taki dialog. To śmierdzi, ale trzeba to zrobić - dodał.