Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 203 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Premier Ukrainy zapowiada inflację w kraju na poziomie 30 proc.

W sondażu przeprowadzonym w lipcu, 84 proc. Ukraińców sprzeciwiło się zawarciu pokoju z Rosją, jeśli wiąże się to z ustępstwami terytorialnymi. W maju odpowiedziało tak 82 proc. respondentów

Odsetek osób deklarujących, że nie zgadza się na ustępstwa względem Rosji wzrósł we wrześniu do 87 proc.

Tylko 8 proc. uważa, że w celu osiągnięcia pokoju i zachowania niepodległości można zrezygnować z niektórych terytoriów (udział takich odpowiedzi zmniejszył się w stosunku do lipca o 2 pkt proc.).

We wszystkich regionach Ukrainy absolutna większość społeczeństwa jest przeciwna jakimkolwiek ustępstwom terytorialnym. Nawet wśród mieszkańców wschodnich regionów, gdzie toczą się obecnie intensywne walki, 85 proc. jest przeciwnych ustępstwom (tylko 10 proc. jest gotowych do ustępstw), a wśród mieszkańców południa kraju 83 proc. (tylko 10 proc. jest gotowych do ustępstw).

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii wskazuje również, że w okresie od maja do lipca na wschodzie z 68 proc. do 77 proc. przybyło osób, które są przeciwne jakimkolwiek ustępstwom, a we wrześniu wskaźnik ten wzrósł do 85 proc.. Teraz właściwie nie ma różnicy między poglądami mieszkańców różnych regionów.

Sondaż przeprowadzono w dniach 7-13 września na próbie 2000 osób ze wszystkich regionów Ukrainy oprócz Krymu.