"Prigożyn 14 września ogłosił, że rosyjscy więźniowie biorą udział w wojnie od 1 lipca, gdy odegrali dużą rolę w zajęciu Wuhłewirskiej Elektrowni Cieplnej. Rosyjscy miniblogerzy zauważyli, że Prigożyn wdraża 'stalinowskie' metody, które pozwalają Kremlowi uniknąć ogłoszenia powszechnej mobilizacji, która mogłaby doprowadzić do niepokojów społecznych" - czytamy w analizie ISW.



Think tank odnotowuje, że miniblogerzy chwalą sukcesy osiągane przez Prigożyna na Ukrainie, a "niektórzy twierdzą, że mógłby on zastąpić rosyjskiego ministra obrony, Siergieja Szojgu, którego miniblogerzy i przedstawiciele Kremla obwiniają o rosyjską porażkę w obwodzie charkowskim".

ISW pisze też o spotkaniu, do którego miało dojść między Prigożynem a Fominem. Spotkanie miało dotyczyć sytuacji na granicy Rosji z Ukrainą po wycofaniu się rosyjskich sił z obwodu charkowskiego.



"Jeśli do takiego spotkania doszło, mogłoby to wskazywać, że Kreml próbuje odnieść się do wielomiesięcznej krytyki miniblogerów pod adresem rosyjskiego resortu obrony, który nie słuchał ich krytyki dotyczącej nieskuteczności rosyjskiego wyższego dowództwa wojskowego" - czytamy w analizie ISW.

"Prigożyn jest bliskim człowiekiem Putina, a jego coraz bliższe stosunki z miniblogerami mogą pomóc w podtrzymaniu ich wsparcia dla wysiłku wojennego Kremla, przy jednoczesnym uczynieniu z Szojgu i Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej kozła ofiarnego w kwestii porażki w obwodzie charkowskim" - ocenia think tank.

ISW przypomina, że już wcześniej odnotowało, iż Kreml "zmienił politykę informacyjną, aby odpowiedzieć na żądania rosyjskich mikroblogerów i nacjonalistów, co wskazuje, że Putin chce odzyskać zaufanie tego środowiska".