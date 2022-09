"Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy" - to nowe hasło pod którym w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ruszył w objazd po Polsce. Dołącza tym samym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który powrócił do spotkań z wyborcami w ubiegły weekend. To wszystko część jesiennego planu PiS na kolejny etap (pre)kampanii wyborczej.