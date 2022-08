Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 182 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. 24 sierpnia Ukraina świętuje Dzień Niepodległości.

- Myślę, że Władimir Putin spróbuje pogłębić konflikt na Bałkanach. Możemy zobaczyć też, jak Rosjanie są jeszcze bardziej aktywni na wschodzie i w północnej Afryce - powiedział były brytyjski ambasador w Rosji, Sir Roderic Lyne.

Lyne jest też zdania, że rosyjski prezydent „w pewnym momencie” zaproponuje „pewnego rodzaju zawieszenie broni w zamian za uznanie aneksji czterech zachodnich prowincji Ukrainy”. - Uważam, że zamierza zastosować szereg taktyk, ponieważ sytuacja na Ukrainie staje się coraz trudniejsza dla jego żołnierzy - ocenił.

Jak stwierdził były brytyjski ambasador w Rosji, „wojska ukraińskie nie zrezygnują z wolności, a konflikt najprawdopodobniej będzie kontynuowany ze znacznie mniejszą intensywnością”. - Intensywność spadnie, ponieważ obie strony są dość wyczerpane - ocenił.

- Naprawdę na razie nie widać końca tej wojny. To nie tylko ostatnie sześć miesięcy. Ta wojna trwa już osiem i pół roku. Putin ma totalną obsesję na punkcie Ukrainy - stwierdził. - Ukraińcy walczą teraz o przetrwanie. Walczą o wolność, swoje terytorium i nie zamierzają się poddać - dodał. - Wszyscy bylibyśmy szczęśliwi gdyby to zakończyło się jutro, ale obawiam się, że tak się nie stanie, ponieważ Putin myśli, że może wygrać wojnę, wykorzystując to, że wszyscy są wyczerpani. Myśli, że jeśli będzie dalej okładał Ukrainę i odbuduje swoje siły wojskowe, to będzie mógł wygrać - zaznaczył Sir Roderic Lyne.