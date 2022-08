Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 182 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. 24 sierpnia Ukraina świętuje Dzień Niepodległości.

- Rozmawiałem rano z szefami wywiadu. Rosyjskie postępy mogą być obecnie liczone w metrach na tydzień, nie milach - mówił Wallace na antenie brytyjskiego radia.



- Rosja wyrąbuje sobie niewielkie części kraju, próbując prowadzić natarcie - zupełnie inaczej, niż miało to wyglądać w casie trzydniowej operacji specjalnej, którą ogłaszała na początku, sześć miesięcy temu - dodał brytyjski minister obrony.



Następnie Wallace przedstawił szacunki dotyczące rosyjskich strat.

- W zasadzie jesteśmy zgodni, co do obserwacji dotyczących rosyjskich strat, które wynoszą - jeśli doda się zabitych, rannych i dezerterów - ponad 80 tysięcy żołnierzy sił zbrojnych. To 80 tysięcy w sześć miesięcy, w porównaniu do 15 tysięcy, których stracili w ciągu dekady w Afganistanie - zauważył Wallace.



- Sądzę, że jesteśmy w miejscu, w którym Rosja jest w bardzo delikatnej sytuacji - ocenił brytyjski minister obrony.

Wallace mówił też, że Ukraina znajduje się z kolei w sytuacji, w której mogłaby odzyskać terytoria, kontrolowane przez Rosję. - Kiedy spojrzy się na morale ukraińskich wojsk widać, że jest ono o kilka poziomów wyższe od morale rosyjskich źle wyszkolonych wojsk - podkreślił Wallace.