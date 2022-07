Stany Zjednoczone regularnie przeprowadzają na Morzu Południowochińskim operacje, które nazywają się Freedom of Navigation Operations, kwestionując to, co według nich jest ograniczeniem swobodnego przepływu narzuconym m.in. przez Chiny.

W poniedziałek minęła szósta rocznica wydania przez międzynarodowy trybunał orzeczenia, które unieważniło szerokie roszczenia Chin do Morza Południowochińskiego, będącego kanałem dla wartego około 3 bilionów dolarów handlu morskiego każdego roku.

Chiny nigdy nie zaakceptowały tego orzeczenia.

Marynarka wojenna USA poinformowała, że niszczyciel USS Benfold "dochodził praw i wolności nawigacyjnych na Morzu Południowochińskim w pobliżu Wysp Paracelskich, zgodnie z prawem międzynarodowym".

Chiny przekazały, że nie utrudniają wolności żeglugi ani przelotów, oskarżając Stany Zjednoczone o celowe prowokowanie napięć.

Dowództwo Południowej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej stwierdziło, że działania amerykańskiego okrętu poważnie naruszyły suwerenność i bezpieczeństwo Chin poprzez nielegalne wejście na wody terytorialne Chin wokół Wysp Paracelskich, do których roszczenia zgłaszają również Wietnam i Tajwan.

"Zorganizowało siły morskie i powietrzne, aby śledzić, monitorować, ostrzegać i odpędzać" - przekazano dołączając zdjęcie amerykańskiego niszczyciela zrobione z pokładu chińskiej fregaty Xianning.

"Fakty po raz kolejny pokazują, że Stany Zjednoczone są niczym innym jak 'twórcą zagrożenia bezpieczeństwa na Morzu Południowochińskim' i 'niszczycielem regionalnego pokoju i stabilności'" - twierdzą Chiny.

Marynarka wojenna USA powiedziała, że chińskie oświadczenie o misji było "fałszywe". Ich zdaniem to kolejne działanie mające na celu "fałszywe przedstawienie zgodnych z prawem operacji morskich USA i dochodzenie swoich nadmiernych i bezprawnych roszczeń morskich kosztem sąsiadów z Azji Południowo-Wschodniej na Morzu Południowochińskim".

Chiny przejęły kontrolę nad Wyspami Paracelskimi od ówczesnego rządu Wietnamu Południowego w 1974 roku.

W osobnym oświadczeniu marynarka wojenna USA powiedziała, że grupa uderzeniowa lotniskowców Ronalda Reagana również działała na Morzu Południowochińskim, określając takie operacje lotniskowców tam jako "rutynowe".