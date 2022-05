- Postawiliśmy sprawę bardzo jasno, że wszyscy ci, którzy stoją za odrażającymi zbrodniami wojennymi, do których dochodzi na Ukrainie, muszą być pociągnięci do odpowiedzialności - mówiła Truss.

- Współpracujemy bardzo blisko z Międzynarodowym Trybunałem Karnym - dodała szefowa MSZ Wielkiej Brytanii.

Szefowa brytyjskiej dyplomacji podkreśliła też, że jej kraj "wspiera Ukrainę w zbieraniu dowodów - od zeznań świadków po nagrania wideo".

- Rozmawiałam z ukraińskimi przywódcami o pomyśle stworzenia specjalnego trybunału. Jesteśmy otwarci na taki pomysł, obecnie go rozważamy, ale to, czego chcemy, to najskuteczniejszy sposób ścigania tych, którzy popełnili te odrażające zbrodnie wojenne, w tym dopuścili się gwałtów, przemocy seksualnej i masowego brania na cel cywilów - stwierdziła Truss.

- Gdyby trybunał miał w tym pomóc, Wielka Brytania z pewnością rozważy poparcie go - podsumowała.