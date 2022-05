Zełenski podziękował za decyzję Izby Reprezentantów o poparciu pakietu pomocy dla Ukrainy wartego ok. 40 mld dolarów oraz objęcie przez USA Ukrainy programem Lend-Lease, nawiązującym do programu wdrożonego w czasie II wojny światowej przez administrację ówczesnego prezydenta, Franklina Delano Roosevelta. W czasie II wojny światowej w ramach programu Lend-Lease USA przekazywały duże ilości uzbrojenia aliantom walczącym z niemiecką III Rzeszą - w tym również ZSRR.



- Pomoc w ramach Lend-Lease udzielona przez USA Wielkiej Brytanii i ZSRR radykalnie zmieniła równowagę sił w Europie - przypomniał Zełenski. - Europejczycy otrzymali duże ilości sprzętu - od samolotów i ciężarówek, przez paliwo lotnicze, po środki komunikacji. Przy okazji amerykańskie radioodbiorniki i inne produkty dostarczone w ramach Lend-Lease były używane w ZSRR jeszcze długo po wojnie. Przez dziesięciolecia. Niemcy Hitlera, nawet ze wszystkimi zasobami okupowanych krajów, nie mogły przeciwstawić się potencjałowi Sojuszników opartemu na amerykańskich możliwościach produkcyjnych - przypomniał Zełenski.

- Nie ma przypadku w tym, że nowa ustawa Lend-Lease została podpisana 9 maja. Jestem osobiście wdzięczny prezydentowi (Joe) Bidenowi za jego wsparcie, za tę decyzję i jej symbolikę - dodał prezydent Ukrainy.



- Dziś bronimy wolności i prawa do życia wszystkich wolnych narodów w wojnie przeciw tyranii, która stanowi nie mniejsze zagrożenie dla Europy, niż 80 lat temu - podkreślił.



- Mówiąc wprost: Lend-Lease to program, który daje nam wszystko, czego potrzebujemy do obrony. Chociaż formalnie jest to jak pożyczka, to jest ona tak opłacalna, że niewłaściwie jest nazywać ją pożyczką - dodał.



- Po pierwsze, uzyskamy dostęp do nowoczesnej broni, amunicji, wyposażenia i nie musimy oglądać się na możliwości płacenia za to wszystko - tłumaczył Zełenski.



- Po drugie, prezydent USA nie musi uzyskiwać zgody Kongresu na udzielanie pomocy - to przyspieszy dostawy - dodał.



- I jeszcze jedno trzeba powiedzieć oddzielnie. Ukraina stale rozmawia o gwarancjach bezpieczeństwa dla siebie z naszymi przyjaciółmi, w bardzo konkretny sposób. Spotkanie G7 z 8 maja, w którym nasz kraj brał udział po raz pierwszy na poziomie przywódców państw, było przede wszystkim o tym. Negocjujemy z czołowymi krajami świata, by udzielili Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa na nadchodzące dziesięciolecia. Po raz pierwszy w historii naszego kraju jest możliwe uzyskanie takich gwarancji. Nie jakiegoś memorandum, nie deklaracji woli, ale konkretnych gwarancji. Nie tylko prawnie wiążących, ale także wyrażonych w jasny sposób: kto dokładnie, co dokładnie i jak dokładnie nam gwarantuje - oświadczył Zełenski.



- Oczywiście wszystkiego tego nie wypracujemy w jeden czy kilka dni. Ale jestem pewien, że ten maj będzie mieć szczególne znaczenie w historii Ukrainy - dodał.