Wcześniej 92. Samodzielna Brygada Zmechanizowana, jednostka ukraińskich sił zbrojnych działająca w rejonie Charkowa, poinformowała, że w ostatnich dniach ukraińska armia odzyskała kontrolę nad kilkoma miejscowościami w rejonie Charkowa - w tym miejscowościami Słobożanśkie, Czerkaskie Tyszki, Ruskie Tyszki i Borszczowa.



Doradca ministra obrony, Jurij Saks poinformował, że dzięki sukcesom ukraińskiej armii udało się odepchnąć Rosjan od Charkowa, drugiego największego miasta kraju, które jest celem rosyjskich ataków od początku wojny.



- Działania wojskowe ukraińskich sił zbrojnych wokół Charkowa, zwłaszcza na północ i północny-wschód od Charkowa, to historia sukcesu. Ukraińska armia odepchnęła tych zbrodniarzy wojennych poza linię, za którą (Charków) nie znajduje się w zasięgu ich artylerii - podkreślił Saks.

Siły Zbrojne Ukrainy robią wszystko co mogą, by wyzwolić nasze terytorium i naszych obywateli Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

Informacje te potwierdził w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy.

- Jestem wdzięczny wszystkim naszym obrońcom, którzy utrzymują pozycje i wykazują się prawdziwie nadludzką siłą, aby wyprzeć armię najeźdźców. Kiedyś drugą najpotężniejszą armię świata - mówił Zełenski.

- Ale wzywam też wszystkich, zwłaszcza tych na tyłach, by nie szerzyli nadmiernych oczekiwań i nie tworzyli atmosfery presji moralnej, w której określone zwycięstwa są spodziewane co tydzień, albo nawet codziennie - zastrzegł.



- Siły Zbrojne Ukrainy robią wszystko co mogą, by wyzwolić nasze terytorium i naszych obywateli. By wyzwolić wszystkie nasze miasta - Chersoń, Melitopol, Berdiańsk, Mariupol i wszystkie inne - podkreślił ukraiński prezydent.



Siły ukraińskie prowadzą ofensywę w rejonie na północ od Charkowa.