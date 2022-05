Brytyjski generał: To ostatnie dni walk o Azowstal i Mariupol

- Rosjanie wznowili bezpośredni atak na Azowstal w Mariupolu, ponieważ doszli do wniosku, że muszą mieć jakieś zwycięstwo, by mieć co świętować w Dzień Zwycięstwa 9 maja - ocenił były dowódca brytyjskiego sztabu generalnego gen. Richard Dannatt.