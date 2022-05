Jak informowała strona ukraińska, wojska rosyjskie wznowiły szturm na zakłady Azowstal, ostatni punkt ukraińskiego oporu w porcie Mariupol nad Morzem Azowskim. W czwartek rano doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko mówił, że "jeśli na świecie istnieje piekło, są nim zakłady Azowstal". - Trwa nieustanny ostrzał i natarcia, nawet w nocy. W niektórych częściach walki toczą się za ogrodzeniem zakładów - podkreślił.

W zakładach Azowstal bronią się żołnierze Pułku Azow oraz 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej. - Minęły dwa dni odkąd Rosjanie wtargnęli na teren zakładów. Trwają ciężkie, krwawe walki. (...) Sytuacja jest skrajnie wymagająca, ale, niezależnie od wszystkiego, będziemy kontynuować obronę - powiedział dowódca Pułku Azow ppłk Denys Prokopenko.

Wydarzenia w rozmowie ze Sky News komentował gen. Richard Dannatt. - Myślę, że obserwujemy ostatnie dni tych tragicznych i strasznych wydarzeń w zakładach Azowstal - powiedział w rozmowie ze Sky News były dowódca British Army, obecnie członek Izby Lordów. Zaznaczył, że w drugiej połowie kwietnia prezydent Rosji Władimir Putin nakazał wojskom rosyjskim wstrzymanie szturmu na teren kombinatu i okrążenie zakładów metalurgicznych w Mariupolu szczelnym pierścieniem, żeby nawet "mucha nie przeleciała".

Zdaniem gen. Dannatta, rozkazy Putina wskazywały, że Rosjanie mieli problemy z pokonaniem obrońców Azowstalu. - Teraz doszli do wniosku, że muszą mieć jakieś zwycięstwo, by mieć co świętować w poniedziałek - podkreślił generał. 9 maja w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa, w Moskwie odbędzie się parada wojskowa.

- Wygląda na to, że teraz Rosjanie wznowili bezpośredni atak na Azowstal, by spróbować zdusić pozostałą część tamtejszej obrony, by mogli w poniedziałek twierdzić, że zajęli Mariupol i tym samym utworzyli lądowy korytarz z Krymu przez Donbas do Rosji - dodał były dowódca brytyjskiego sztabu generalnego.

- To tragedia, która rozgrywa się na naszych oczach. Niektórzy cywile mogą wydostać się (z Azowstalu) podczas z dwu- lub trzydniowego zawieszenia broni, o którym się mówi - zaznaczył Richard Dannatt oceniając, że dla żołnierzy broniących Azowstalu "perspektywy są bardzo ponure".

Były dowódca British Army powiedział także, iż ukraińscy jeńcy wojenni mogą zostać zmuszeni do udziału w paradzie zwycięstwa w Moskwie. - Podobnie było z Niemcami na zakończenie II wojny światowej i mam okropne przeczucie, że w poniedziałek się to powtórzy - zaznaczył.

Na terenie zakładów Azowstal nadal ma przebywać ok. 200 cywilów, w tym ok. 20 dzieci. Ponadto na terenie zakładów znajduje się ok. 500 rannych, pozbawionych dostępu do leków i pomocy medycznej. Stan 200 z tych rannych ma być krytyczny. W czwartek miało rozpocząć się trzydniowe zawieszenie broni w Mariupolu, które ma pozwolić na ewakuację cywilów z terenu zakładów Azowstal.

4 maja do Zaporoża dotarło ponad 300 osób ewakuowanych z Mariupola i jego okolic. Ewakuacja była możliwa dzięki utworzeniu - przy współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża i ONZ - korytarza humanitarnego.