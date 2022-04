W nagraniu opublikowanym przez "The insider" Wołobujew twierdzi, że mimo posiadania rosyjskiego paszportu udało mu się dostać do Kijowa.Wydarzyło się to już na początku marca.



Reklama

- Nie mogłem dłużej zostać w Rosji. Jestem etnicznym Ukraińcem, urodzonym w Ochtyrce i nie mogłem stać na uboczu, patrząc, jak Rosja pustoszy moją ojczyznę. Mój powrót jest aktem skruchy. Chcę się wyszorować z mojej rosyjskiej przeszłości. Zostanę na Ukrainie aż do jej zwycięstwa - powiedział.

50-letni Wołobujew powiedział, że został zwolniony po opuszczeniu Rosji, co zakończyło jego 33-letnią karierę w firmach powiązanych z państwowym gazowym gigantem Gazpromem.



Wołobujew stwierdził, że to, co dzieje się w Ukrainie, to zbrodnia nie tylko Putina.

Czytaj więcej Biznes Tajemnicza śmierć byłego wiceprezesa Gazprombanku i jego rodziny W południowo-zachodniej części Moskwy znaleziono ciała byłego wiceprezesa Gazprombanku, 51-letniego Władysława Awajewa oraz jego żony i córki. Według wstępnej wersji śledczych, bankier mógł zabić swoją żonę i córkę, które następnie popełnił samobójstwo.

Reklama

- Zbrodnię tę popełnia Putin, rząd rosyjski, a właściwie naród rosyjski. Bo to nie Putin zabija Ukraińców, plądruje domy, gwałci kobiety. To Rosjanie. I chociaż jestem etnicznym Ukraińcem, to też jestem za to odpowiedzialny. Wstyd mi i spędzę resztę życia żałując, ponieważ moja część odpowiedzialności jest dwa razy większa: nie jestem tylko obywatelem Rosji. Urodziłem się tu i mieszkałem tu przez 18 lat, więc moja odpowiedzialność jest dwa lub trzy razy większa - powiedział Wołobujew



Skomentował także śmierć byłego wiceprezesa Gazprombanku Władysława Awajewa i jego rodziny i byłego naczelnego menedżera giganta energetycznego Novateku Siergieja Protosenii w Hiszpanii. - Nie wierzę, że to były samobójstwa - powiedział portalowi liga.net, dodając, że śmierć Awajewa mogła zostać „zainscenizowana, ponieważ mógł wiedzieć za dużo”.