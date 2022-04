- Artykuł ministra obrony Federacji Rosyjskiej Siergieja Szojgu pt. "O nowych miastach Syberii" ukazał się 6 września 2021 roku. Niewielu zwróciło uwagę na ten artykuł, ale my zwracamy uwagę na takie rzeczy. Po dokładnym przeczytaniu go zrozumieliśmy, że oni nigdy nie zrezygnują z zamiaru zagospodarowania Syberii kosztem naszych obywateli, naszego kraju, jak to już wielokrotnie robili - powiedział Daniłow.

Według sekretarza Rady Bezpieczeństwa, Szojgu wprost ogłosił plan - zbudować od trzech do pięciu dużych miast o liczbie mieszkańców od 300 tysięcy do miliona, a co za tym idzie, to właśnie Ukraińcy mieli je zbudować.

Daniłow potwierdził, że stąd właśnie wziął się pomysł obozów, o których zachodnie media informowały jeszcze przed rozpoczęciem inwazji.

- Szojgu napisał w swoim artykule, że obywatele krajów WNP będą to wszystko budować. Jeśli spojrzeć na obywateli państw WNP, to kto jeszcze, oprócz naszego narodu, ma być w to zaangażowany? Inne narody nie mają możliwości, nie mają takiej liczby fizycznej, która wystarczyłaby do realizacji takich projektów - podkreślił.