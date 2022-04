Rudik mówiła, że ona i inni parlamentarzyści byli zdruzgotani, gdy dowiedzieli się w czwartek, że nie udało się ewakuować mieszkańców Mariupola korytarzami humanitarnymi.



- Mieliśmy co najmniej pięć autobusów z kobietami i dziećmi, gotowych do drogi i nie byliśmy w stanie ich wydostać, ponieważ Rosjanie nie przestawali strzelać. Nie mogliśmy uzyskać od nich obietnicy wstrzymania ognia, chociaż obiecali to zrobić - mówiła parlamentarzystka.



- Czy możecie sobie wyobrazić co czuły te kobiety i dzieci siedząc tam, w autobusach, przez, nie wiem, kilka godzin i czekając na to czy ich życie zostanie oszczędzone, czy nie. Nie zostało. Musieli wrócić - relacjonowała.

Rudyk mówiła też, że okrucieństwa Rosjan sprawiły, że dla Ukraińców jest jasne, co czeka ich, jeśli nie obronią się przed inwazją. - Byłam w Buczy. Wiem, co nam zrobią. Nie chcę, aby to spotkało mnie i ludzi, których kocham. Dlatego walczymy. Będziemy walczyć o każdy centymetr ziemi do końca - zapewniła.



W kontekście aneksji Krymu, do której doszło w 2014 roku, Rudyk mówiła, że "rozumie, iż światu zajęło więcej czasu, by zrozumieć to, co Ukraina wiedziała od ośmiu lat". - Że nie można ufać Rosji - dodała.

Parlamentarzystka mówiła też, że nie wierzy w porozumienia i negocjacje (z Rosją) i porównała działania Putina z działaniami nazistowskich Niemiec w czasie II wojny światowej.



- Dlatego tłumaczymy światu, że to, co dzieje się na Ukrainie to jest ludobójstwo. Dlatego tłumaczymy światu, że nie można zawrzeć porozumienia pokojowego z Rosją, ponieważ byłoby to tak, jakby zawrzeć porozumienie pokojowe z Hitlerem i powiedzieć: "Och, porozmawiamy z nim i prawdopodobnie uratuje to życie niektórych Żydów" - przekonywała.