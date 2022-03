Podczas dzisiejszej tury negocjacji ukraińsko-rosyjskich w Stambule, Ministerstwo Obrony w Moskwie zapowiedziało, że ograniczy aktywność wojskową w pobliżu Kijowa i Czernihowa, co "ma pomóc w zwiększeniu wzajemnego zaufania podczas rozmów pokojowych".

Reklama

Strona ukraińska potwierdziła ruchy rosyjskich miast w pobliżu wskazanych miast.

Teraz jednak Pentagon ostrzegł, że „niewielka liczba” żołnierzy opuszczających stolicę Ukrainy została skierowana na północ i nie jest wykluczone, że zostanie użyta do ataku w tamtym rejonie.

Biały Dom komentuje, że „nikt nie powinien dać się zwieść” rosyjskim „przesunięciom” i wezwał do „trzeźwego spojrzenia na to, co dzieje się w terenie”.