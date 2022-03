We wpisie umieszczonym na swoim profilu na Facebooku Kliczko napisał, że "poczynając od 28 marca godzina policyjna w Kijowie będzie zaczynać się godzinę później i kończyć godzinę wcześniej".

Oznacza to, że od poniedziałku godzina policyjna w Kijowie będzie obowiązywać od godziny 21 do godziny 6 rano.



Wcześniej władze Kijowa poinformowały, że od poniedziałku w szkołach w Kijowie wznowione zostaną lekcje, które prowadzone będą w formule zdalnej.

Tymczasem w wyniku walk, które toczą się w pobliżu Kijowa, uszkodzone zostały dwie linie wysokiego napięcia, przez co ok. 82 tys. mieszkańców stolicy Ukrainy pozbawionych jest dostępu do prądu.