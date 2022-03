Propozycję wysłania misji pokojowej na Ukrainę, być może pod egidą NATO, przedstawił w Kijowie wicepremier Jarosław Kaczyński, w czasie wizyty w stolicy walczącej z Rosją Ukrainy wraz z premierem Mateuszem Morawieckim oraz szefami rządów Czech i Słowenii.

Reklama

Propozycję tą Polska miała przedstawiać w czwartek na szczytach NATO i UE. Swoją gotowość do udziału w takiej misji miały wyrazić Dania i Litwa, sceptyczne są jednak wobec niej Stany Zjednoczone.

Jak podawał Onet nad szczegółami misji miał pracować MON. Jeden z wariantów przewidywał, że liczyłaby ona ok. 10 tysięcy żołnierzy, a jej zadaniem byłaby ochrona konwojów humanitarnych oraz przeciwdziałanie bombardowaniu dużych miast na Ukrainie przez Rosję.

Sytuacja jest bardzo poważna, bardzo napięta Aleksandr Łukaszenko, prezydent Białorusi

Reklama

Łukaszenko mówiąc o tym pomyśle nazwał Polaków "szalonymi" i dodał, że Polska "już proponuje gościowi zza oceanu (Joe Bidenowi - red.): stworzenie liczących 100 tys. żołnierzy sił pokojowych i sprowadzeniu ich do Lwowa na Ukrainie".

- Rozumiecie, że to jest początek III wojny światowej! - oświadczył Łukaszenko cytowany przez agencję BiełTA.



- Sytuacja jest bardzo poważna, bardzo napięta - dodał podkreślając, że jeśli "chce mieć się państwo, wówczas trzeba chwycić się go mocno zębami i trzymać". - Lepiej bez karabinu maszynowego - zaznaczył deklarując, że "nie chciałby znów biegać z karabinem maszynowym", co było nawiązaniem do pojawiania się białoruskiego przywódcy z bronią długą po tym, gdy na Białorusi doszło do protestów przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim z 9 sierpnia 2020 roku.