Polswiss Art organizuje ją całkowicie non-profit. Udało się na nią zebrać prace 20 artystów, mieszkających na terenie Ukrainy, w Warszawie i w innych miastach Polski. Malarstwo, rzeźbę, grafikę, fotografię.

Reklama

- Wierzymy, że oddanie głosu środowisku artystów Ukrainy stworzy ważny i krzepiący przekaz zarówno dla artystów, jak i dla kultury ukraińskiej, a ich sztuka będzie mogła zabrać głos i pomóc nie tylko humanistycznie, ale również materialnie organizacjom humanitarnym działającym w Ukrainie. - „Inter arma silent musae"- niech więc ta inicjatywa w widoczny sposób doda otuchy środowisku artystycznemu Ukrainy – mówią organizatorzy.

Kateryna Yashta, ukraińska artystka z Kijowa do pracy dołączyła informację, że początek inwazji na Ukrainie obudził ja eksplozją. „Wojna się zaczęła, nie mogę jeszcze uwierzyć, że to się zdarzyło. W Europie 2022, ze mną, na Ukrainie. To jest poza wszystkimi humanitarnymi prawami i nie może zostać wybaczone. Nigdy".

Jej praca „Just a ciy” jest reminiscencją z wcześniejszych wielu podróży, w której zacierają się granice miedzy tym, co realne i projekcją pamięci.

Z prac artystów mieszkających w Polsce na aukcję trafiła m.in. rzeźba „Materia” Artema Dmytrenko, absolwenta ASP we Lwowie, który następnie kontynuował studia na ASP w Warszawie w pracowni prof. Adama Myjaka, a obecnie jest asystentem w pracowni prof. Romana Pietrzaka na warszawskiej ASP. I obraz „Plac zabaw” Hanny Shumskiej, która przed dwoma laty uzyskała dyplom z wyróżnieniem ma wydziale malarstwa i rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w pracowni prof. Dominika Lejmana, a obecnie jest doktorantką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Reklama

Aukcja odbędzie się w niedzielę 13 marca o godz. 13 i będzie transmitowana na żywo

Dochód z niej przekazany zostanie artystom i wskazanym przez nich organizacjom humanitarnym.