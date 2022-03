– Usłyszałem dzisiaj, że zawieszenie broni Rosja wiąże z wypełnieniem żądań Putina pod adresem Ukrainy. Ukraina nie poddała się i się nie podda. Jesteśmy gotowi do dyplomatycznych rozwiązań (konfliktu), ale póki ich nie ma, będziemy bronić naszej ziemi przed rosyjską agresją – powiedział minister Dmytro Kułeba po półtoragodzinnej rozmowie z Siergiejem Ławrowem.

Reklama

Jednocześnie jednak Rosjanin – według słów Kułeby – nie chciał rozmawiać o „dyplomatycznych rozwiązaniach”, odsyłając do „formatu białoruskiego”. Na Białorusi odbyły się trzy rundy rozmów wysłanników obu krajów, ale nie uczestniczą w nich ministrowie spraw zagranicznych. – Widać pan Ławrow inaczej rozumie obowiązki ministra spraw zagranicznych – zjadliwie skomentował Kułeba rosyjską odmowę.

Niewiele też dały rozmowy o korytarzach humanitarnych i ewakuacji mieszkańców miast oblężonych lub atakowanych przez rosyjską armię (Mariupola, Charkowa, Sum i miejscowości na północny zachód od Kijowa). – Proponowałem, żeby wziął swojego iphone’a (ostatniego jakiego ma), zadzwonił i wszystko ustalił z ludźmi z rosyjskiej strony – mówił Kułeba, ale Ławrow nic takiego nie zrobił.

Spotkanie dyplomatów w Turcji (przy pośrednictwie szefa tamtejszej dyplomacji) nie przerwało ani na chwilę wojny na Ukrainie. Tuż przed jego rozpoczęciem rosyjska armia ostrzelała z katiusz dzielnice mieszkaniowe nadmorskiego Mikołajewa. Już w jego trakcie zaś ukraińskie oddziały rozbiły pierścień zamknięty wokół Charkowa, rozcinając rosyjskie zgrupowanie oblężnicze i częściowo rozwiązując tym sprawę ewakuacji z miasta.

Tuż przed rozpoczęciem spotkania rosyjska armia ostrzelała z katiusz dzielnice mieszkaniowe nadmorskiego Mikołajewa

Reklama

Ławrow po spotkaniu zapewnił, że „Rosja nie zamierza na nikogo napadać. Na Ukrainę też nie napadła”. – I nikt mu nie napluł w twarz? – zdumiała się Lubow Sobol, współpracownica siedzącego w łagrze Aleksieja Nawalnego. – Jeśli chcieliście wiedzieć, co to znaczy „stuknięty”, to właśnie dostaliście odpowiedź – skonstatował z kolei opozycjonista Jewgienij Rojzman.

Nie wiadomo, czy obaj szefowie dyplomacji mówili jeszcze o czymś poza korytarzami humanitarnymi (w tym wypadku bez rezultatu). Ale patrząc na oficjalne wyniki, obserwatorzy nie mogą pojąć, po co było to spotkanie. Przebywający na emigracji miliarder i były więzień Putina Michaił Chodorkowski uważa jednak, że oznacza to kolejny etap odwrotu Kremla. Dzień wcześniej rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło, że „Rosja nie zamierza obalać ukraińskich władz ani niszczyć ukraińskiej państwowości”. Teraz nastąpiło sondażowe spotkanie szefów dyplomacji. Kolejny ruch Kremla będzie zależał od sytuacji na froncie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ławrow: Rosja nie zaatakowała Ukrainy Nie zamierzamy atakować innych krajów, nie zaatakowaliśmy też Ukrainy - powiedział minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Dziś odbyła się rozmowa szefów dyplomacji Ukrainy i Rosji.

A tam rosyjskie wojska bardzo powoli, ale cały czas próbują posuwać się naprzód. Jednak po przegranej pod Charkowem kolejną dotkliwą porażkę poniosły w okolicach Kijowa. Tam rosyjska kolumna pancerna usiłowała atakować miasto od południowego wschodu, ale została rozbita.

Autopromocja Oferta specjalna Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 9,90 zł / miesiąc KUP TERAZ

– Putin będzie dążył do zamrożenia konfliktu wojskowego, przerwania aktywnych działań i spróbuje umocnić się na okupowanych obecnie terenach – uważa Christo Groziew, dziennikarz z Bellingcat. Jednak dzień wcześniej – według informacji ukraińskiego wywiadu – Putin zdymisjonował ośmiu generałów odpowiedzialnych za operację na Ukrainie. Od ich następców zażądał zaś aktywnych działań.

Część ekspertów uważa z kolei, że podróż Ławrowa do Turcji może być sygnałem narastających podziałów wewnątrz kremlowskiej elity. Wskazuje na to również pewna zmiana tonu rządowej propagandy, która z wahaniem, pokrętnie ale jednak zaczęła mówić, że wojna nie została wygrana.