W niedzielę wieczorem liczba uchodźców z Ukrainy przekroczyła milion. W poniedziałek rząd przedstawił specustawę, która – jak powiedział premier Mateusz Morawiecki – ma zaproponować „coś w rodzaju namiastki normalnego życia” dla uchodźców z Ukrainy.

Ustawa gwarantuje m.in. legalny pobyt dla Ukraińców na 18 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 18 miesięcy oraz wsparcie finansowe w wysokości 40 zł dziennie dla tych, którzy przyjmują uchodźców za pośrednictwem samorządów. Jak zastrzegł premier, to wsparcie będzie przysługiwać dwa miesiące. Morawiecki podkreślił też, że Ukraińcy nie będą preferencyjnie traktowani względem Polaków. Ustawa już trafiła do Sejmu i we wtorek ma zostać przyjęta w ekspresowym tempie.

Co na to opozycja? W poniedziałek Lewica zorganizowała konsultacje z przedstawicielami strony społecznej. – Będziemy proponowali rządowi konkretne rozwiązania, które poprawią sytuację osób, które mają prawo oczekiwać, że Polska wyciągnie do nich swą pomocną dłoń. Będzie nam szczególnie zależało na poprawie sytuacji tych rodzin, których część członków ma obywatelstwo Ukrainy, ale część go nie posiada – powiedział po konsultacjach Adrian Zandberg z partii Razem.

Lewica zapowiedziała też nowe projekty legislacyjne.

– Będą adresowały potrzeby w zakresie różnych obszarów funkcjonowania naszego państwa: ochrony zdrowia, polityki społecznej, rynku pracy czy też edukacji – powiedziała podczas konferencji prasowej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

W nowych przepisach są też mankamenty. – Ustawa jest skierowana tylko do obywateli Ukrainy, ale na terenie Polski znaleźli się też przedstawiciele innych narodowości. Ta oferta powinna też do nich być kierowana, bo oni też uciekają przed wojną i znajdują się obecnie pod opieką Polski. Nie wszyscy z nich mogą wrócić do państw pochodzenia – mówi nam prof. Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz rozmówca zawraca też uwagę na inne aspekty przyjmowania uchodźców. – Osoby te powinny być podzielone na trzy kategorie: z paszportami biometrycznymi, które powinny mieć prawie z automatu nadany PESEL, a później być zachęcane, aby założyć konto bankowe, normalnie funkcjonować, np. występować o 500+, tak jak to robią Polacy. Druga kategoria to osoby np. z dowodami ukraińskimi. Dla nich powinna być szybka ścieżka ustalenia statusu. Trzecia – osoby bez żadnych dokumentów. Tu potrzebna jest szybka procedura potwierdzenia ich tożsamości. Kluczowe jest też sfinansowanie infolinii dla Polaków, którzy udzielają pomocy we własnych mieszkaniach, a będą chcieli w pewnym momencie to wsparcie zakończyć. Służyłaby ona do poszukiwania noclegów dla Ukraińców, którzy opuszczają miejsca, gdzie udzielono im schronienia po przyjeździe do Polski – mówi prof. Duszczyk.

O ustawę pytamy też przedstawicieli pracodawców. – Jeden aspekt ustawy to działania humanitarne. Ale ważny jest też aspekt antykryzysowy. Przedsiębiorcy są na pierwszej linii frontu gospodarczego, w dużej mierze biorą na siebie ciężar pomocy i finansowania działań antykryzysowych, od pomocy bezpośredniej skończywszy na kosztach kryzysu. Jesteśmy po okresie pandemii, lockdownów, zerwanych łańcuchów dostaw. Wdrażamy Polski Ład, który jest jednym wielkim partactwem legislacyjnym. A mamy do czynienia z kolejnym potencjalnie niespotykanym na tę skalę zagrożeniem. Przedsiębiorcy, zamiast być skupieni na działalności, na rozwoju swoich firm, są krępowani przez nowe koszty i obowiązki. W tym okresie trzeba ten gorset bezwzględnie i natychmiast poluzować – mówi nam Rafał Baniak, prezes zarządu Pracodawców RP.

W specustawie mało miejsca poświęcono natomiast sprawie ochrony zdrowia. Projekt zakłada udzielenie pełnej opieki medycznej tylko tym osobom, które przedostały się do Polski bezpośrednio z terenów Ukrainy. A jeśli wtedy nie zostały zarejestrowane, powinny to zrobić w ciągu 60 dni. Pacjenci będą leczeni w Polsce, ale też mogą być transportowani do szpitali w całej UE. —jcs