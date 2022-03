Roskomnadzor zdecydował o blokadzie mediów społecznościowych na podstawie wniosku Prokuratury Generalnej z dnia 24 lutego - podaje agencja Interfax. „Od października 2020 r. zarejestrowano 26 przypadków dyskryminacji rosyjskich mediów i zasobów informacyjnych przez Facebooka. W ostatnich dniach portal społecznościowy ograniczył dostęp do kont: kanału telewizyjnego Zvezda, agencji informacyjnej RIA Novosti, Sputnika, Russia Today, zasobów informacyjnych Lenta.ru i Gazeta.ru” - czytamy na stronie Roskomnadzoru.

Według niektórych doniesień oprócz Facebooka i Twittera zablokowany został także dostęp do Youtube'a i Instagrama. Tego ostatniego nie potwierdza „The New York Times”, zwracając uwagę, że Instagram i WhatsApp są w części Rosji popularniejsze niż Facebook. Nieoficjalne doniesienia mówią też o próbach nałożenia ograniczeń na sieci VPN.



Decyzje władz rosyjskich oznaczają, że Rosjanie będą mieli utrudniony dostęp do niezależnych informacji dotyczących wojny na Ukrainie, którą strona rosyjska oficjalnie nazywa „operacją specjalną”. Wcześniej serwis GlobalCheck podawał, że na terenie Federacji Rosyjskiej znacznie spadła dostępność BBC oraz portalu Meduza, co mogło oznaczać, że serwisy te także zostały zablokowane przez władze.

Jak donosiła agencja Reutera, w czwartek rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa mówiła - nie przedstawiając dowodów - że BBC było wykorzystywane do podważania sytuacji politycznej w Rosji.

W piątek prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę, zgodnie z którą rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej będzie zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności lub grzywny do 1,5 mln rubli (ok. 55 tys. zł). Wcześniej projekt zatwierdziła Duma. W przypadku, gdy takie rozpowszechnianie będzie miało "poważne skutki", kara będzie wynosić od 10 do 15 lat więzienia.

Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę 24 lutego. Wojska rosyjskie próbują okrążyć Kijów. Podczas ostrzału miejscowości Borodzianka w pobliżu stolicy Ukrainy zniszczone zostały budynki mieszkalne. Ukraina oskarża Rosję o zbrodnie wojenne.