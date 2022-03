"Dziewiętnaście krajów regularnie wysyła nam najnowocześniejszą broń, amunicję, sprzęt ochronny, sprzęt medyczny i paliwo na potrzeby armii ukraińskiej" - poinformował resort.

Reklama

MSZ dodał, że dyplomaci prowadzą intensywne rozmowy, aby w jak najkrótszym czasie uzyskać od partnerów dodatkowe samoloty bojowe dla Sił Powietrznych.

Część transportu broni odbywa się przez teren Polski. Jutro np. w okolice przy granicy polsko-ukraińskiej dotrze drogą lotniczą pierwsza dostawa broni z Hiszpanii.

Stamtąd zostanie odebrana przez Ukraińców.

Reklama

W sieci pojawiły się apele, by nie publikować - zwłaszcza w mediach społecznościowych - zdjęć konwojów wiozących pomoc militarną. Mogłoby to ułatwić Rosjanom ustalenie, jaką trasą i w jakim czasie jadą one na Ukrainę i zniszczenie dostaw.