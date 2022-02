Muzeum w oświadczeniu po agresji na Ukrainie, opublikowanym na swojej stronie internetowej, pisze:

Reklama

„Wyrażamy swoją solidarność z Ukrainą, która padła ofiarą napaści ze strony Rosji.

To niczym nieuzasadnione brutalne złamanie umów i konwencji międzynarodowych. Pociąga ono za sobą śmiertelne zagrożenie dla osób cywilnych, niszczenie infrastruktury i dziedzictwa kulturowego kraju. Przeciwko suwerennemu krajowi użyto ciężkiego sprzętu wojskowego, zaatakowano miasta, wybrano drogę krwi i śmierci. Jest to także bezlitosny i bezmyślny cios wymierzony w środowisko artystyczne w Ukrainie. Zapewniamy o gotowości do niesienia pomocy naszym ukraińskim sąsiadom i sąsiadkom. Podkreślamy nasze przywiązanie do wolności, demokratycznych zasad funkcjonowania społeczeństw, pacyfizmu i antyfaszyzmu. Nigdy więcej wojny!”

I zaprasza w sobotę do udziału w solidarnościowym spotkaniu z Ukrainą i jej mieszkańcami oraz mieszkankami.

Spotkania 26 lutego odbędzie się z udziałem ukraińskich artystów: Tarasa Gembika, Marty Romankiv, Yulii Krivich i Lii Dostlievej. Wypełni je ukraińska poezja i wspólne wykonanie banerów i plakatów o solidarnościowym, pacyfistycznym przesłaniu.

Reklama

Można do niego dołączyć w przestrzeni MSN w centrum miasta przy ul. Pańskiej 3 w godz. 15 – 20.