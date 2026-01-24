Aktualizacja: 24.01.2026 11:32 Publikacja: 24.01.2026 11:04
Na powołanie ministry Marty Cienkowskiej cieniem położyła się parlamentarna arytmetyka.
Foto: PAP/Tomasz Gzell
Ministra pisała na czacie, w partyjnym kręgu, naiwnie uważając, że ma tam samych przyjaciół, z którymi może być sobą („trochę większa swoboda niż w wystąpieniach publicznych” wg definicji Szymona Hołowni). A może chciała trafić w ton, jaki królować będzie w Polsce w 2050 r., jeśli drugą prezydencką kadencję kończyć będzie wtedy raper Mata, który też lubi sobie pofolgować?
Styl to następujący: „Słuchajcie, na razie nie ma co pier****ć bez sensu, trzeba przesunąć wybory” oraz „jak zmienimy zarząd i się weźmiemy do roboty, to wszyscy zapomną o tej napie**alance i planowanym przewrocie”. Wspominała też o „planowanym przewrocie” i radziła, by „je**ć przychylne media”, bo „przynajmniej pokażemy jaja”. Wspomniała o „pseudodziennikarzach”.
Zajmując się polityką kulturalną w „Rzeczpospolitej” od dość dawna – o żadnych dla ministry Cienkowskiej „przychylnych mediach” nie słyszałem. Wszyscy zajmujący się kulturą ubolewają, że partyjna arytmetyka wycięła w pień doświadczonych menedżerów kultury, tak jak Marta Cienkowska wycięła w walce o fotel ministry swoją partyjną koleżankę Aleksandrę Leo. Ostatecznie Ministerstwo Kultury obsadziły w większości polityczki, które zarządzania systemem kultury uczyły się na gigantycznych błędach.
Marta Cienkowska jest kojarzona m.in. z blamażem Krajowego Planu Odbudowy, który po pandemii – zamiast pomóc artystom – doprowadził wielu z nich do frustracji i zmusił do walki o swoje prawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Przypomnijmy: jednym z największych „sukcesów” KPO było stworzenie trzyosobowych komisji, które odrodziły i połączyły najgorsze w naszej historii tradycje zetempowskich trójek oraz liberum veto, dzięki czemu często nie liczyła się wysoka punktacja projektu, lecz opinia frustratów bądź ideologów, blokujących dobre inicjatywy.
Niestety: na powołanie ministry Cienkowskiej cieniem położyła się parlamentarna arytmetyka. Premier Donald Tusk obiecał parytet Polsce 2050 Szymona Hołowni, który tak wierzy w rządzącą koalicję, że po tyle konspiracyjnym, co znanym wszystkim wyborcom spotkaniu z Adamem Bielanem i Jarosławem Kaczyńskim siłą autosugestii zjechał w sondażach poniżej progu wyborczego (1,23 proc.) i szoruje brzuchem po podłodze, nie mając szansy na reelekcję.
Nic dziwnego: większość wyborców Polski 2050 to osoby, które głosowały na tę partię, by KO i Lewica miały z kim zawiązać koalicję rządową i przegnać znienawidzoną przez nich Zjednoczoną Prawicę. Jeśli Polska 2050 wierzy, że reprezentuje kogoś więcej poza samą sobą, to jest to dokładnie ta sama naiwność (lub samozakłamanie) Szymona Hołowni, z jaką udaje, że wulgarny język Marty Cienkowskiej na jej stanowisku jest wytłumaczalny.
Nie on jest zresztą najgorszy: nie bądźmy hipokrytami! Część młodzieży uważa nawet, że nie ma przekleństw, że wulgarność to przesąd. Klnie się w filmie, w teatrze, co kiedyś było nie do pomyślenia lub dodawało barwy na zasadzie wyjątku największych emocji.
Doskonale pamiętam ministra kultury Kazimierza Dejmka, który był w tej kwestii mistrzem, kończąc próby legendarnych „Dziadów” frazą: „Ja was panowie pie… olę”. Opowiadał mi o tym z uśmiechem Gustaw Holoubek. Sam zaś byłem świadkiem językowej „fantazji” Dejmka, który swojego postpeerolowskiego wiceministra Wacława Janasa, zwanego Waciem, nagradzał śmiechem, gdy mówił o „Rzeczpospolitej”, że jest „k…a, dobra, bo duża i można w nią zawijać ryby”.
Tyle anegdot na temat języka, bo czymś bezwzględnie niedopuszczalnym jest brak kultury politycznej i demokratycznej, w której wybory są najważniejsze. Właśnie dlatego czat i machinacje Marty Cienkowskiej powinny przerażać.
Ostatecznie jednak nie mam wątpliwości, że krytyka ministry ucichnie jak wiele jeszcze większych skandali, jeśli Cienkowska doprowadzi do uchwalenia ustawy o artystach i przeprowadzi niewdrażane od wielu miesięcy (tak się dziwnie składa!) rozporządzenie o reprografii. W tej pierwszej chodzi o socjalne prawa dla środowiska kultury obiecywane od 1989 r. przez wszystkie możliwe koalicje, zaś w tym drugim o tantiemy dla polskich artystów, blokowane przez zaoceaniczne kolosy, czemu uległ rząd Zjednoczonej Prawicy.
Chyba że Marta Cienkowska chce być Karolem Nawrockim obecnej koalicji. Wielu przecież sądziło, że udział Nawrockiego w ustawkach (w mediach i salonach niedopuszczalny) odbierze mu szanse na fotel prezydenta – nie wiedzieli jednak jaka jest skala oglądalności i popularności sportów walki w kraju. Może, analogicznie, Marta Cienkowska wie lepiej na czym polega dziś kultura języka?
Jak śpiewa Bob Dylan: czasy się zmieniają.
