Nie inaczej w Ukrainie. Najpierw wszystkie poważne pióra pisały, że Trump przehandluje ją Rosji, tym bardziej że przesławna awantura w Gabinecie Owalnym była z góry zaplanowana – po to, aby Zełenskiego postraszyć. Ostatnio przyznał to sam Trump, ale niżej podpisany tak twierdził w tym miejscu dwa tygodnie temu. Putin – już pewny swego – zażądał, by Ameryka ponownie przerwała dostarczanie Ukrainie danych wywiadowczych i zaprzestała dostaw broni, ale spotkał się z odmową. „Nowa Jałta” znika więc z horyzontu, ale czy pogubiony Trump przekona się, że z Putinem można tylko siłą?

Nie ma jak długi język… Jeszcze czas jakiś zachodziłbym w głowę, do czego zmierza zachowanie Trumpa, gdyby wreszcie Keith Kellogg, specjalny wysłannik amerykański ds. Rosji i Ukrainy, nie palnął, że zamierza doprowadzić do „resetu z Rosją".

Zważywszy na wybujałe ego cesarza z Waszyngtonu – wszystko jest możliwe. Tymczasem car moskiewski, skoro nie może bombardować elektrowni, niszczy miasta i morduje cywilów. Co będzie dalej? Nie wiem, ale już Tukidydes pisał przed wiekami: „Silni robią, co mogą; słabi cierpią, co muszą”.