Przypomnijmy też, że co dziesiąty nauczyciel wpadł w tym roku w drugi próg i musi zapłacić za 2024 r. wyższy podatek. To efekt m.in. ubiegłorocznych podwyżek w wysokości 30 i 33 proc.

Pewnie, że nie ma się co dziwić, że ktoś zarabia dużo, pracując na dwa etaty kosztem swojego zdrowia, wolnego czasu i rodziny. I oczywiście powinno być tak, że praca na jeden etat powinna dawać możliwość zarobienia takich pieniędzy, by wystarczyło na życie bez konieczności dorabiania. I trzeba dążyć do tego, by wynagradzano ich godnie.

Ale szkoła jest przede wszystkim po to, by dzieci mogły się uczyć, rozwijać, zdobywać kompetencje potrzebne w dorosłym życiu. Czas wydaje się w tym być kluczowy.

Rozmowa zamiast encyklopedycznej wiedzy

Polska szkoła potrzebuje zmian – zarówno tych dotyczących programów i metod nauczania, jak i warunków pracy oraz zasad wynagradzania nauczycieli. Takie prace już trwają zarówno w ministerstwie, jak i w Sejmie – choć fakt, na razie za wiele z tego nie wynika. Ustawa, która ma powiązać pensje w szkole z przeciętnym wynagrodzeniem na rynku, od lat leży w parlamencie. Ministra Nowacka zapowiada, że prace nad nią ruszą pełną parą od marca.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Joanna Ćwiek-Świdecka: Różowe słonie w pokoju nauczycielskim W każdej szkole w gronie pedagogicznym powinno być co najmniej 35 proc. mężczyzn – apeluje Fundacja Dobre Państwo i składa w tej sprawie petycję do Senatu. Cel? Pokazać dzieciom inny punkt widzenia.

Dużo też mówi się o tym, że obecnie zmienia się trochę funkcja szkoły. Gdy wiedza encyklopedyczna jest na wyciągnięcie ręki, a dzieci mają kłopoty ze zdrowiem psychicznym, rozmową, nawiązywaniem relacji, ograniczenie im czasu na lekcji z pewnością w nich uderzy. Trudno się też dziwić uczniom, że pięć minut przed dzwonkiem odliczają minuty pozostałe do końca lekcji – tak było od zawsze. Może warto by te ostatnie pięć minut przeznaczyć na luźną rozmowę z uczniami, jeśli rzeczywiście lekcji prowadzić się nie da?