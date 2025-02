Zuzanna Dąbrowska: Dlaczego PiS nadal tak mocno popiera każde słowo i działanie Donalda Trumpa?

PiS oraz jego prezes są już „po drugiej stronie” w tej wojnie i zwyczajnie muszą się zabrać w podróż do Moskwy z obecnym prezydentem USA, bo inaczej zostaną sami w starej, w miarę demokratycznej i dość jeszcze zamożnej Europie

Dlatego też Jarosław Kaczyński mówi dziś, po konferencji w Monachium (cóż za chichot historii), że „Donald Tusk sygnalizuje, że woli być liderem antyamerykańskiej europejskiej rebelii”, co „tworzy dla Polski groźną sytuację, gdyż sojusz z USA jest fundamentalnym elementem naszego bezpieczeństwa”. To znaczy, że prezes PiS uważa, iż musimy popierać politykę Trumpa, nawet jeśli zakłada ona porozumienie z Putinem „na wyłączność”, bo jest to „filar naszego bezpieczeństwa”.

Wygląda więc na to, że PiS oraz jego prezes są już „po drugiej stronie” w tej wojnie i zwyczajnie muszą się zabrać w podróż do Moskwy z obecnym prezydentem USA, bo inaczej zostaną sami w starej, w miarę demokratycznej i dość jeszcze zamożnej Europie. Sami, bo reszta politycznych sojuszników PiS zajmie się tworzeniem wspólnie z Donaldem Trumpem „nowego, wspaniałego świata”. Z riwierą w Palestynie i trasami do biathlonu wokół Kijowa.