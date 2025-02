Nowogrodzka nie widziała w procesie repatriacji wyborczych głosów, tylko same problemy

Zawiodła Polskę w tej sprawie turbopatriotyczna (w gębie) formacja Kaczyńskiego. Wiele obiecywali, ale efekt ich aktywności był żałosny. W ciągu ośmiu lat rządów, dzięki systemowi, który stworzyli, udało się sprowadzić do kraju tylko 5 tys. osób. Szacuje się, że to 9–25 proc. oczekujących. Jednak nie liczby są kompromitujące dla rządów prawicy, co wykazał NIK, tylko nieruchawość, czy wręcz sabotowanie problemu.

Ośrodki dla repatriantów latami stały puste, a przeznaczonych środków finansowych po prostu nie uruchamiano. Cóż, widać Nowogrodzka nie dostrzegała w procesie repatriacji wyborczych głosów, tylko same problemy. Dekada rządów PiS dla repatriacji była stracona. A ile to dekada dla starszych, marzących o powrocie do ojczyzny ludzi, łatwo sobie wyobrazić.

Czy rząd Donalda Tuska przeprowadzi repatriację?

Dziś nowa, demokratyczna władza wraca do tematu. Podobno państwo chce podnieść budżet na repatriację niemal dwukrotnie (do ok. 80 mln zł) i zwiększyć obowiązujący dotąd limit 600 osób rocznie. Piękny to gest, choć warto przypomnieć, że tylko dziś w kolejce do repatriacji stoi ponad 7,5 tys. ludzi. Ale to wciąż kropla w morzu. Ludzie przyznający się do polskiej narodowości i tradycji to wciąż setki tysięcy obywateli Rosji czy państw środkowej Azji.

Kolejne dekady rozstrzygną, czy będą mieli szansę znaleźć się nad Wisłą, kompletnie się zrusyfikować, czy zginąć jako mięso armatnie w kolejnych wojnach Putina. Ciężko jakoś wierzyć w realność intencji rządzących, a jeśli już ta wiara jakoś się tli, to trudno ją oddzielić od goryczy kolejnych rozczarowań. Czy tym razem się uda? Czy Donald Tusk nie okaże się równie gołosłowny jak Kaczyński? Jeśli jest intencja pomocy, to ludzie tacy jak ja są do dyspozycji. Z pomysłami, przepracowanymi projektami jak idea Funduszu repatriacyjnego. Możliwe, że jesteśmy ostatnim pokoleniem Polaków, dla których to ważna sprawa. Walczmy o repatriację, bo to obowiązek moralny.