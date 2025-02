Piątkowe wydarzenia miały bowiem bohatera trzeciego planu. Symptomatyczny jest obrazek, gdy po zamknięciu obrad przez przewodniczącą komisji Magdalenę Srokę, za długim stołem pozostał jeden, samotny poseł - Przemysław Wipler z Konfederacji. Jego roli w politycznym teatrze, jaki obserwowaliśmy w piątek, nie wolno bagatelizować.

Przemysław Wipler podrzuca PiS-owi i Zbigniewowi Ziobrze zdanie „szybko kończymy, bo zaraz tu wejdzie”

To bowiem Wipler, wobec bojkotowania komisji śledczej przez jej członków z PiS od momentu, gdy Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakres działania komisji jest niezgodny z konstytucją, przedstawił wizję działań komisji, korzystną dla Ziobry. To on zasuflował zdanie „szybko kończymy, bo zaraz tu wejdzie”, które dobrze zgrywa się z narracją Ziobry przekonującego, że komisja się go bała. Nie stanął po stronie Ziobry, ale zrównał jego polityczne popisy z działaniami komisji, której też - jak wynika ze słów posła – zależy głównie na politycznych igrzyskach.



Postawa Wiplera jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze – wyborcy Konfederacji w najbliższych miesiącach odegrają bardzo ważną rolę. Jeśli Sławomir Mentzen nie zaliczy w kampanii jakiejś dużej wpadki, zapewne zakończy I turę wyborów prezydenckich na trzecim miejscu, z dwucyfrowym wynikiem. I od tego, jak zachowa się w II turze jego elektorat będzie w dużej mierze zależeć wynik wyborów prezydenckich. Po drugie – postawa Wiplera pokazuje, jak na spolaryzowanej scenie politycznej ustawia się Konfederacja.



Zbigniew Ziobro kontra komisja śledcza. Co zobaczył w piątek wyborca Konfederacji?

Wyborcy Konfederacji, którzy nie są tak bardzo zaangażowani emocjonalnie w spór KO (i jej koalicjantów) z PIS jak żelazne elektoraty tych partii, zobaczyli w piątek obrazek, na którym aparat państwa nie potrafił przeszkodzić Ziobrze w odegraniu polityczno-medialnego przedstawienia, bezradni policjanci stali przed domem Ziobry i co jakiś czas naciskali dzwonek, a on sam brylował na antenie TV Republika i wyszedł do funkcjonariuszy wtedy, kiedy sam o tym postanowił. Dla miłośników państwa, które nie obejmuje wiele sfer życia, ale tam, gdzie jest aktywne, ściska mocno, był to niewątpliwie dowód na, powiedzmy eufemistycznie, umiarkowaną sprawczość rządu Donalda Tuska. Gdy rok temu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani w Pałacu prezydenckim, państwo dało pokaz swojej siły. W sprawie Ziobry okazało jednak słabość. Mało tego – gdy już można było Ziobrę przesłuchać i wyjaśnić aferę, która jest bulwersującym przykładem nadużycia władzy przez rząd PiS, komisja, jak przekonuje Wipler, zrobiła wszystko, by tego nie zrobić. Wyborca Konfederacji to wyborca zmiany – on chce zdecydowanych działań, które odmienią państwo, funkcjonujące – jego zdaniem – źle. Jeśli wyciągnął - m.in. dzięki temu co mówi Wipler – jakieś wnioski z piątkowych wydarzeń, to że z partiami obecnej koalicji o zdecydowane działania może być trudno. Bo albo nie umieją, albo nie chcą, a być może i jedno, i drugie. Ziobro na tym tle może się jawić jako znacznie skuteczniejszy – nie chciał być doprowadzony na przesłuchanie na warunkach komisji, i nie został. Teraz wszystko znów uwikła się w sądowo-sejmowe procedury, a Ziobro będzie chodził po mediach i opowiadał, że Donald Tusk się go boi. Dla obserwującego wszystko z dystansu wyborcy nie jest to z pewnością wygrana obecnie rządzących.