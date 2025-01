Grozili ostatnio zarówno koalicjanci, jak i przeciwnicy polityczni Tuska. Sam premier mówił, że Ukraina będzie musiała sobie stosunki z Polską ułożyć „na podstawie prawdy (historycznej)”. Było to ledwie kilka miesięcy temu, sytuacja na froncie nie różniła się znacząco od dzisiejszej.

Ukraiński parlament uznał kilka dni temu, że rosyjski carat dokonał ludobójstwa na Czerkiesach

Poza decyzją o pierwszych ekshumacjach nic się na Ukrainie nie zmieniło też w podejściu do Bandery i zbrodniarzy wołyńskich. A przecież nawet wielka wojna może być okazją do refleksji na temat zbrodni w poprzednich wojnach, przynajmniej dla elit. I ukraińscy politycy dali temu dowód kilka dni temu.

9 stycznia ukraińska Rada Najwyższa przegłosowała projekt rezolucji „w sprawie uznania ludobójstwa Czerkiesów dokonanego przez imperium rosyjskie” (w latach 1763–1864). Wezwała też obecne państwo rosyjskie do „oficjalnego uznania tej zbrodni i przeprosin”. Wydaje się, że zadanie pytania, dlaczego refleksja o ludobójstwie Czerkiesów jest w Kijowie możliwa nawet w najtrudniejszym momencie wojny, a o ludobójstwie na Wołyniu nie, nie powinno być nazywane głupotą czy zdradą.

Szybko przechodzimy od grożenia Ukrainie, że bez rozliczenia Wołynia nie wejdzie do UE czy NATO, do grożenia tym, którzy czują niedosyt w sprawie podejścia Ukrainy do Wołynia. Groźby to nie jest dobra metoda. Nie rozwiązuje sprawy poważnego podejścia samych Ukraińców do wartości europejskich czy – jak to ujął wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz – „standardów kulturowo-politycznych”. Na dodatek podejście „poważne”, „na serio” – to refren środowego wystąpienia Donalda Tuska na konferencji prasowej.