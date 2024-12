Gdy Trump w końcu przechodzi do spraw europejskich, jest zainteresowany przede wszystkim zakończeniem wojny w Ukrainie. Starcie z Rosją widzi jako część konfrontacji z autorytarnym blokiem, w skład którego wchodzą też Chiny. Nie zgodzi się więc na całkowite oddanie Ukrainy we władanie Kremla. Myśląc o porozumieniu pokojowym, na razie zaprosił do Mar-a-Lago sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. Teraz zaś leci do przywódcy największej obok Wielkiej Brytanii potęgi wojskowej Europy Zachodniej. Spotkanie w Paryżu, gdzie zjawi się około 50 światowych przywódców, będzie też dla prezydenta elekta okazją do przedstawienia swoich planów europejskim liderom.

Dlaczego rząd Donalda Tuska zrezygnował z organizacji szczytu UE w trakcie polskie prezydencji

Można jednak wątpić, czy znajdzie czas na osobną rozmowę z polskim prezydentem, a nie pogawędkę przy windzie, jak wyglądało spotkanie Andrzeja Dudy z Joe Bidenem na szczycie NATO w Brukseli w czerwcu 2021 r. Amerykanie wiedzą, że mowa o schodzącym przywódcy, i nie chcą z góry stawać w opozycji do Rafała Trzaskowskiego, który wydaje się jego bardzo prawdopodobnym następcą.

Aby nie dać pola do popisu Dudzie, polski rząd zrezygnował z organizowania szczytu nad Wisłą w czasie polskiej prezydencji w UE. Pozostanie pytanie, czy w tym czasie Trump zdecyduje się na przyjazd do naszego kraju. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że jeśli to zrobi, spotka się nie tylko z Dudą (i Karolem Nawrockim), ale i z Rafałem Trzaskowskim.