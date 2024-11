Oczywiście, atutem Czarnka jest to, że jest najbardziej rozpoznawalny. W porównaniu z nim Nawrocki jest znacznie mniej znany, a Bocheński to postać niemal anonimowa. Ale liczne oddziały IPN, otwieranie nowych „Przystanków Historia”, rocznice, uroczystości i upamiętnienia, to dla Nawrockiego okazja do tego, by zwiększać swoją rozpoznawalność.

Dlatego – według rozmówców „Rzeczpospolitej” – to Nawrocki ma dziś największe szanse na nominację. Ale pamiętajmy, że już kilka tygodni temu był faworytem Kaczyńskiego, by później wypaść z łask. Potem ulubieńcem był Czarnek. Dziś z PiS płyną głosy, że jego szanse maleją. Do ogłoszenia ostatecznego wyroku Kaczyński może jeszcze kilka razy zmienić zdanie. Przecież właśnie dlatego zrezygnował z referendum i decyzję o wyborze kandydata zarezerwował dla siebie.