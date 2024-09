Wybory prezydenckie 2025: PiS szuka swojego Rafała Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski nadaje się do tego idealnie. Sam jego sposób bycia w polityce jest prezydencki. Wszyscy wiedzą kim jest Trzaskowski, ale większość będzie miała trudność, by powiązać go z jakąś kontrowersyjną decyzją czy wypowiedzią. Prezydent Warszawy jest w głównym nurcie polityki – przez co w przedbiegach ma ogromną przewagę nad kandydatami PiS z drugiego szeregu, których dopiero trzeba będzie „zbudować”. Ale jednocześnie jego obecność jest wystarczająco dyskretna, by nie obciążała go jako kandydata do bycia prezydentem prawie wszystkich Polaków. Jego przewaga nad Donaldem Tuskiem jest pod tym względem oczywista, ale to samo dotyczy Radosława Sikorskiego, który kojarzy się z politycznym zwarciem, a na dodatek sprawia często wrażenie człowieka patrzącego na innych nieco z góry, co może zniechęcać wyborców spoza jego politycznej bazy.

Dlatego sam Kaczyński przyznaje – w tej samej rozmowie, w której opowiadał o wymarzonym kandydacie PiS na prezydenta – że z Trzaskowskim PiS-owi trudno będzie wygrać. Owszem, Kaczyński mówi, że – jakżeby inaczej – przez nieporozumienie. Ale prawda jest taka, że PiS w istocie szuka swojego Trzaskowskiego.