Szkoda, że te pieniądze nie trafiają na inwestycje, które długofalowo wspierałyby innowacyjność i siłę naszej gospodarki. Szkoda też, że pracodawcy nie są wspierani przez państwo. Przepisy dotyczące zatrudnienia nadal pozostawiają wiele do życzenia, prawo zmienia się jak w kalejdoskopie, a na przedsiębiorców nakładane są kolejne obciążenia i podatki. Koszty wynagrodzeń dla wielu firm są nie do udźwignięcia.

Obszarów do zmiany jest dużo. Mowa tu nie tylko o kwestiach stricte ekonomicznych, ale również o normach kulturowych. Patriarchalny model rodziny w Polsce powoli odchodzi do lamusa, co powinno poprawiać sytuację kobiet na rynku pracy. Co ciekawe, Polska już teraz wcale nie wypada tak źle w międzynarodowych statystykach. Według Eurostatu luka płacowa wynosi u nas niespełna 8 proc., co jest wynikiem o 4 pkt proc. niższym niż średnia w Unii Europejskiej.

Byłoby jeszcze lepiej, gdyby w ślad za zmianą przepisów na bardziej elastyczne i wspierające kobiety poszła też empatia pracodawców. Znam osobę, która straciła pracę tuż po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Spodziewała się tego. Znajomi podpowiadali jej, co może zrobić i jakie kruczki prawne wykorzystać, aby uniknąć zwolnienia. Nie chciała jednak sięgać po takie środki. Wybrała opcję bycia fair względem pracodawcy. Niestety, on fair względem niej nie był.