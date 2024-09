Nie grozi nam wyraźny wzrost bezrobocia. Ba, planowane na trzy ostatnie kwartały tego roku przyjęcia nowych pracowników ponad czterokrotnie przekraczają skalę przewidywanych zwolnień. Takie informacje płyną z badania zapotrzebowania na pracowników, które przeprowadził Główny Urząd Statystyczny. Badanie pokazuje, że pracodawcy mają w planach zatrudnić w okresie od kwietnia do grudnia tego roku 525,5 tys. pracowników, zaś planowane na ten czas zwolnienia mają objąć w sumie niespełna 130 tys. osób.

Reklama

Bezpodstawne straszenie bezrobociem

Te dane mogą nieco zaskakiwać, bo jakoś większą siłę przebicia i skuteczność w docieraniu do opinii publicznej mają złe informacje, podsycane dodatkowo przez polityków opozycji. Chodzi o doniesienia o zwolnieniach grupowych i ucieczce zagranicznych firm z Polski. Jak się okazuje, nie mają one poparcia w danych, a już na pewno nie dają podstawy do budowania negatywnego obrazu sytuacji na naszym rynku pracy. Ta ciągle jest bardzo dobra. Nasze bezrobocie należy do najniższych w Unii Europejskiej, a dane GUS dodatkowo pokazują, że zwalniane osoby nie powinny mieć w tym roku problemów ze znalezieniem nowej pracy.

Zresztą firmy od dawna sygnalizują, że mają kłopoty z pozyskiwaniem pracowników, a problem ten będzie się pogłębiał wraz z szybko postępującym starzeniem się polskiego społeczeństwa. Z drugiej strony ekonomiści spodziewają się wzmocnienia tempa ożywienia gospodarczego związanego także z przyspieszeniem wykorzystania pieniędzy z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.

Czego potrzebuje polski rynek pracy

Oczywiście negatywnych sygnałów nie można ignorować. Silny wzrost wynagrodzeń, zwłaszcza płacy minimalnej, wpędził w kłopoty wiele firm. Żeby daleko nie szukać, jako jedną z ważnych przyczyn potężnej straty wskazało je nowe kierownictwo Poczty Polskiej. A droga energia i obawy o jej dostępność rzeczywiście skłoniły niektóre zagraniczne firmy do ogłoszenia przenosin do innego kraju.