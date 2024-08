Decyzja Państwowej Komisji Wyborczej ma dalekosiężne konsekwencje dla polskiej polityki. Jak każda kara może mieć bowiem też charakter dydaktyczny. Przełom polega na tym, że nakłada karę nie z powodu – jak to dotąd bywało – księgowych błędów w sprawozdaniu finansowym. Ale wychodzi poza dokumenty dostarczone jej przez pełnomocników sztabu wyborczego i konfrontuje je z rzeczywistością. I wówczas się okazało, że PiS prowadził kampanię nie tylko z budżetu komitetu wyborczego, ale również z innych środków, również publicznych. A skoro tak, nie mogła przejść nad tym do porządku dziennego, odrzuciła sprawozdania PiS i nałożyła karę.

Czy decyzja PKW może stać się nauczką dla wszystkich i wyznaczyć lepsze standardy kampanii wyborczej?

Miejmy więc nadzieję, że ta kara będzie miała charakter dydaktyczny. Ktoś kiedyś stwierdził, że to afery w Polsce są sposobem, w jaki życie publiczne staje się… lepsze. Bo po ich wybuchu zawężane są granice działań polityków. Gdy wybucha jakaś afera, pewne działania zostają ujawnione i publicznie napiętnowane, co sprawia, że w przyszłości politycy będą wiedzieć, że należy się od nich powstrzymać. Aczkolwiek czas rządów PiS był momentem, gdy wiele granic tego, co wyobrażalne, przesunięto. W tym sensie rozliczenie ośmiu lat rządów PiS powinno też oznaczać przywracanie pewnych standardów.

Ale standardów dla wszystkich. Jeśli decyzja PKW oznacza, że nie będzie tolerancji do jakichkolwiek działań na granicy prawa i wszelkie wydarzenia niebędące wprost kampanią wyborczą będą jednak ze względu na swój charakter zaliczane do całokształtu agitacji wyborczej, wszystkie partie – zarówno rządzące, jak i opozycyjne – powinny w tej sprawie zachować szczególną wrażliwość. Dlatego na przykład przed kolejnymi wyborami powinno się zrezygnować z Campusu Polska, ponieważ nie da się na nim uniknąć agitacji. To samo dotyczy wszystkich dwuznacznych pikników, dożynek i masy lokalnych imprez, które znajdują się w tej szarej strefie, pomiędzy kampanią wyborczą a zwykłą, codzienną działalnością polityczną.

Czy decyzja PKW pomoże Jarosławowi Kaczyńskiemu skonsolidować partię wokół siebie?

Problem w tym, że tak się nie stanie. Prawo i Sprawiedliwość nie uzna werdyktu PKW za zasłużoną karę za nadużywanie środków publicznych podczas kampanii wyborczej. Wręcz przeciwnie, uzna, że to politycznie motywowane prześladowanie największej partii opozycyjnej. I będzie na tym budować swoją legendę – od „ukradzionego” zwycięstwa 15 października, oddania władzy, uwięzienia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, przedłużania aresztu dla księdza Michała O. – wszystko to będzie wpisywać na listę rzekomych prześladowań opozycji, której ma się dopuszczać obecna koalicja.