Okazało się jednak, że Trump dopiero się rozkręca. Na założony przez siebie serwis Truth Social (Prawda Społeczna – serwis powstał po tym, jak Trumpa usunięto z Twittera) wrzucił grafiki wygenerowane przez AI sugerujące, że w wyborach prezydenckich popiera go superpopularna amerykańska piosenkarka Taylor Swift, ucharakteryzowana jak ze słynnych amerykańskich plakatów ukazujących Abrahama Lincolna z XX-wiecznych akcji mobilizacyjnych do US Army. Dodał od siebie tylko komentarz, że to poparcie przyjmuje. Sęk w tym, że Swift wcale Trumpa nie poparła, a w 2020 roku wspierała duet Biden–Harris. A jej poparcie może mieć w amerykańskiej polityce dużą wagę, bo to jedna z najbardziej wpływowych postaci popkultury. W dodatku coraz mocniej zaznacza swoje liberalne poglądy.

Do tego w odpowiedzi na fanklub Swift zwany „Swifties for Kamala” stworzono też „Swifties for Trump”. Sztab Trumpa całkiem serio brnie więc w przekonywanie, że poparcie ze strony fanek Swift jest dla byłego prezydenta bardzo ważne, utrzymując, że ta cała farsa jest na poważnie.

Czy to już niewinne żarty? Nie, to kolejny krok do zmiany debaty publicznej w dezinformacyjny chaos, który pewnego dnia może pogrzebać zachodnią demokrację. A Trump z Muskiem będą uważani za jej autorów. Ojcem chrzestnym zaś będzie Władimir Putin.