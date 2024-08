Jeśli ktoś podał dalej filmik ze Stanowskim, podałby też rosyjską dezinformację i najgorszy deepfake

Na drugim poziomie to problem demokracji jako takiej. I może przerażać, że nawet doświadczonym dziennikarzom – ba, uznanemu adwokatowi, parlamentarzyście zajmującemu się rozliczaniem nieprawidłowości u polityków – nie zapala się czerwona lampka przed podaniem dalej filmiku, którego prawdziwości w 2024 r. nie mogą być w żaden sposób pewni. W świecie deepfake’ów i zorganizowanej propagandy wymierzonej w zachodnie wartości nie jest to problem błahy. I jestem przekonany, że nie ma już dziś innego rozwiązania, niż po prostu automatycznie założyć i nieustannie wtłaczać ludziom do głów, że w internecie wszystko jest kłamstwem, bo tym kłamstwem może być. W końcu, jak miał powiedzieć Abraham Lincoln według popularnego mema: „Nie wierz we wszystko, co przeczytasz w internecie”.

Już dziś nawet laicy mają na wyciągnięcie ręki zaawansowane narzędzia manipulacji. A będą one tylko doskonalsze i jeszcze łatwiej dostępne. Musimy odwrócić więc logikę: zamiast udowadniać, że coś jest zmontowane czy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, trzeba znaleźć co najmniej wiarygodne poszlaki, że coś jest prawdziwe. Najlepiej oczywiście u samego źródła, co jest właśnie robotą dla dziennikarzy, nawet jeśli ich nowe wcielenie nazwiemy „fact checkerami”.

Kryzys mediów jest widoczny gołym okiem

Ale jest i trzeci poziom. Algorytmy nie tylko premiują rozgrzane do czerwoności emocje, ale i szybkość reakcji. Skoro jest filmik, to trzeba go szybko skomentować, napisać artykuł, który od razu trafi do sieci, nagrać chociaż krótki komentarz wideo na YouTube’a. Bo walczymy o uwagę, „kliki”, zaangażowanie użytkowników.

W libertariańskiej wizji wolnego internetu pełne cenzury media miały zostać zastąpione przez wolne fora dyskusyjne, świątynie wolności słowa. I niewiele ta wizja przez 30 lat się zmieniła

Nie oszukujmy się: w takim świecie rozwaga i ów „fact checking” nie są w cenie. I komentowanie na gorąco filmiku ze Stanowskim jest zwyczajnie racjonalne. Oto prawa rynku. A że media, godząc się na warunki dyktowane przez cyfrowych gigantów, w zasadzie same kopią sobie grób, bo zaraz nie będą nikomu do niczego potrzebne? No cóż, coraz więcej ludzi wierzy, że bez wszystkowiedzących i narzucających swoje zdanie dziennikarzy świat będzie lepszy, skoro sprawny „anon” w internecie radzi sobie lepiej – jak widać – niż wielu profesjonalnych pismaków.