Środowe spotkanie polskich mediów z premierem Donaldem Tuskiem chcielibyśmy uznać za przełomowe w sprawie realizacji naszych postulatów związanych z prawem autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Mam wrażenie, że premier nie tylko przyjął do wiadomości sens naszych postulatów, ale też podziela pogląd o konieczności ochrony polskich mediów przed dominacją big techów.

Premier Donald Tusk był zaskoczony jednością środowiska mediów i jego determinacją

To, co było wcześniej uznawane za niemożliwe, a więc wprowadzenie zmian już w fazie implementacji europejskiej dyrektywy, nagle nabrało realnych kształtów. Powołano zespół roboczy do przygotowania rozwiązań z zakresu mediacji państwa między big techami a twórcami w sprawie wynagradzania za korzystanie z wytworzonych przez nas treści. Możliwe, że uda się też zagwarantować opłaty z tytułu praw pokrewnych za eksponowanie naszych treści na platformach społecznościowych.

To oczywiście tylko najpilniejsze sprawy; cała reszta punktów spornych wynikających z nowych wyzwań technologicznych musi przełożyć się na dłuższą ekspercką debatę i kompletnie nowe regulacje. Trzeba mieć świadomość, że to praca na długie lata.

Premier Tusk był zaskoczony jednością środowiska mediów i jego determinacją. Chciałbym, by miał również świadomość, że nie jesteśmy zaślepieni i kierujemy się czymś więcej niżli branżowym egoizmem. Mamy świadomość, jak szybko pędzi do przodu technologia i jak wielki wpływ mają na nią big techy. Osobiście podziwiam wiele ich osiągnięć i sekunduję ich innowacyjności. Jestem przekonany, że na polskim rynku jest miejsce i dla nich i dla nas.