— Ta ustawa może pomóc wszystkim mediom i wzmocnić nas jako społeczeństwo w odporności na dezinformację — przekonywała posłanka Lewicy.

Bezskutecznie. Poparcia posłów nie uzyskał także przepis wprowadzający obowiązkowe pośrednictwo pomiędzy wydawcami prasy a internetowymi gigantami, w sytuacji gdy w ciągu trzech miesięcy nie uda się osiągnąć porozumienia co do wynagrodzenia za wykorzystywane treści. W tym konkretnym przypadku miał to być Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Głosowanie nad poprawką nr 9 zobowiązującą firmy big tech do udostępniania wydawcom danych ważnych dla określenia wysokości wynagrodzenia. Głosowanie nr 16 na 14. posiedzeniu Sejmu dnia 28.06.2024 r.

Prawo autorskie i jego zmiana. To szkodliwy projekt

— Niestety po przebiegu posiedzenia sejmowej komisji kultury i środków przekazu odrzucenie przez Sejm tych poprawek mnie nie zaskakuje, chociaż taka polityka rządu wobec wydawców zdumiewa — mówi Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy.

— Wielokrotnie wskazywaliśmy przedstawicielom rządu oraz posłom na rozwiązania, które są niezbędne z punktu widzenia interesów prasy i kondycji wolnych mediów w Polsce, ale niemal nikt nie podjął z nami debaty. Będziemy oczywiście próbowali przekonać senatorów do naprawienia tego błędu. Implementacja w tym kształcie jest szkodliwa i istotnie pogarsza, zamiast polepszyć, sytuację mediów i samych dziennikarzy — dodaje Marek Frąckowiak, który nie kryje rozczarowania. — Poprzedni rząd przygotował zły projekt nowelizacji, a następnie włożył go do szuflady, podczas gdy ten, równie zły projekt przepycha przez parlament.