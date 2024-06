Czytaj więcej Polityka Najnowszy sondaż: Jak Polacy oceniają premiera Donalda Tuska i jego ministrów? Pół roku po zaprzysiężeniu gabinetu dominacja wizerunkowa i polityczna premiera jest bezsporna. Wielu członków rządu ocenianych jest negatywnie, a znaczna ich część jest nierozpoznawalna. Eksperci wskazują na błędną politykę komunikacyjną rządu.

To samo dotyczy kwestii migracji. Choć PiS przebił wszystko swoim ostatnim rasistowskim spotem, KO od PiS różni się raczej stopniem niechęci do nielegalnej migracji, a nie jakimś fundamentalnym konfliktem wartości. To Donald Tusk najpierw oskarżył PiS o sianie rasistowskiej paniki, ale potem sam, widząc niepokój społeczny po incydencie z przewiezieniem do Polski afgańskiej rodziny przez niemieckie służby, zażądał reakcji od kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Przy tak mocnym przesunięciu dyskusji na prawo dla Lewicy nie zostaje już zbyt wiele miejsca.

Czy Koalicja Obywatelska wchłonie Trzecią Drogę i Lewicę?

Może właśnie dlatego Donald Tusk stara się utrzymać wierność liberalnych i lewicowych wyborców wobec KO, domagając się przedstawienia ustawy o związkach partnerskich. W ten sposób jeszcze mocniej marginalizuje Lewicę. Bo jeśli to KO dowiezie obietnice związane z in vitro, pigułką „dzień po” czy związkami partnerskimi, to jej wyborcy zadadzą sobie pytanie: „Skoro postulaty lewicowe realizuje Tusk, to po co nam Biedroń z Czarzastym?”.

Rozumie to dobrze partia Razem i robi wszystko, by się odróżnić od tej części Lewicy, która weszła do rządu. Pytanie tylko, czy dla wyborców większą wartością jest bezkompromisowość i wierność ideałom, czy też udział we władzy i sprawczość. I – jeszcze ważniejsze pytanie – czy Tusk, jeśli połknie Lewicę i Trzecią Drogę, będzie w stanie nie tylko przegonić PiS, ale zagwarantować sobie większość potrzebną do rządzenia.