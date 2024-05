Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: „Płatni zdrajcy, pachołkowie Rosji”. Dlaczego Tusk tak mocno zaatakował PiS Jeśli potraktujemy słowa premiera Donalda Tuska serio, w najbliższym czasie służby powinny dokonać licznych zatrzymań polityków PiS podejrzewanych o służenie Rosji. Jeśli to tylko retoryka, nie będziemy mogli naszego państwa traktować poważnie.

Dlaczego w obliczu rosyjskiego zagrożenia politycy wybierają wojnę polsko-polską

Zresztą już po pożarach w Polsce i publicznie wyrażonych obawach przez posła Zembaczyńskiego Mateusz Morawiecki oskarżył Donalda Tuska o to, że pastował buty Putinowi, a Tusk zarzucił politykom Prawa i Sprawiedliwości, że w przeciwieństwie do Gruzinów chcą się bratać z Rosją. Czyli dzień jak co dzień w polskiej polityce. Zaraz się pewnie okaże, że ruskimi agentami, którzy podpalili centrum handlowe przy Marywilskiej, byli sami politycy PiS.

Trzeba się na coś zdecydować: albo mamy epokę przedwojenną i poważne zagrożenie ze Wschodu, albo robimy kampanię wyborczą jak gdyby nigdy nic i napuszczamy na siebie rozgrzane do czerwoności twarde elektoraty. Bo jeśli zagrożenie jest jak najbardziej realne, a partyjni liderzy mimo to wybierają rozniecanie wojny polsko-polskiej, to jak to świadczy o naszej klasie politycznej?