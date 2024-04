Tajemniczy atak w okolicach Isfahanu, kluczowego dla irańskiego programu atomowego

Tak się nie stało. Choć sposób odwetu dokonanego na terytorium państwa ajatollahów jest tajemniczy. Rano nawet Amerykanie — a to oni potwierdzili izraelski atak, władze Izraela oficjalnie tego unikają - nie byli pewni, przynajmniej oficjalnie, jak go dokonano. Irańczycy mówią o „kilku dronach”. Szkody są niewielkie, a tak naprawdę to prawie nic o nich nie wiadomo.

Najważniejsze jest miejsce ataku - okolice Isfahanu, metropolii w środku kraju. To centrum irańskiego programu atomowego, od lat budzącego obawy Izraela, z różnymi ośrodkami badawczymi, fabrykami (także dronów) i bazami militarnymi. Niewiele ponad 100 km od miasta jest Natanz, z najbardziej znany ośrodkiem wzbogacania uranu.

Trudno byłoby Izraelczykom wybrać bardziej symboliczne miejsce ataku.

Czy możliwe, żeby Iran nie zdecydował się na odwet

To musiało Irańczyków zaboleć, choć na razie zapewniają, że właściwie nic się nie stało, co jeżeli chodzi o szkody dla programu atomowego, jest zapewne prawdą.

Jednak wcześniej Teheran groził, że izraelski atak na irańskim terytorium spotka się z natychmiastową i ostrą odpowiedzią. Czy „bezbolesne” trafienie w okolicach Isfahanu z piątkowego poranka też?