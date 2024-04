Wyjaśniło się, dlaczego Izrael nie uderza na Iran? Doniesienia o układzie z USA

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że odwet Izraela będzie miał ograniczony zakres

Izraelski odwet na Iranie ma być „niezgodny z wolą amerykańskiej administracji” i „nierealistyczny biorąc pod uwagę, że Izrael twierdzi, iż USA odegrały dużą rolę w odparciu irańskiego ataku i uniemożliwieniu jego powodzenia” - pisze „The New Arab”.



Netanjahu twierdzi, że operacja wojskowa w Rafah jest niezbędna do realizacji celu Izraela, jakim jest zniszczenie Hamasu.



Wojna Izraela z Hamasem trwa od 7 października, gdy Hamas dokonał niespodziewanego ataku na Izrael. W ataku tym zginęło ok. 1 200 osób, a 253 wywieziono do Strefy Gazy jako zakładników. W operacji odwetowej Izraela zginęło jak dotąd ok. 34 tys. osób.



Izrael zaatakuje Rafah? Egipska armia na Synaju w pełnej gotowości

W nocy ze środy na czwartek izraelska armia miała przeprowadzić serie nalotów na tereny na pograniczu Strefy Gazy i Egiptu informując wcześniej o swoich planach stronę egipską.



„The New Arab” pisze też, że Egipt stawia swoją armię stojącą na północy Półwyspu Synaj w pełnej gotowości, w związku z możliwą ofensywą Izraela na Rafah.