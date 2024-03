Sto trzydzieści trzy osoby zabite w centrum handlowym Krokus pod Moskwą. To pewnie nie ostateczny bilans ofiar zamachu, do którego przyznało się państwo islamskie (ISIS), ale co do którego realnych sprawców wciąż jest wiele wątpliwości. O faktycznym sprawstwie ISIS przekonuje fakt, że amerykańskie służby, inwigilujące od dawna islamistów, wiedziały o przygotowaniach do zamachu kilka tygodni temu. Co więcej, nie tylko podzieliły się tą wiedzą z Rosjanami, ale na dodatek publicznie ostrzegły obywateli krajów zachodnich, by ze względu na ryzyko terrorystyczne nie brali udziału w imprezach publicznych. Informacja ta, jak czytaliśmy w komentarzach, podobno rozjuszyła Putina. Mniejsza o niego; najważniejsze jest, że rosyjskie służby specjalne, mimo posiadanej informacji, nie zapobiegły atakom. Cóż, zajmują się sprawami ważniejszymi, jak walka z rosyjską opozycją. Albo, to inna hipoteza, nie podjęły śladu, bo eliminacja ryzyka zamachu nikomu nie była na rękę. Zwłaszcza Putinowi, dla którego brutalny akt terrorystyczny pod Moskwą to potwierdzenie jego historycznej misji, jaką jest walka z wrogami Rosji. Tu i tam. W centrach handlowych pod Moskwą i na donbaskich stepach Ukrainy.