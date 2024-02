Kto ma co do tego wątpliwości, niechaj przypomni sobie wydarzenia sprzed ostatnich wyborów parlamentarnych, kiedy spółka w sytuacji rosnących stawek ropy naftowej i kursu dolara ścięła ceny detaliczne do absurdalnego poziomu 5,99 zł za litr. I przynajmniej przejściowo narzuciła taki poziom reszcie rynku. Cel? Możemy się domyślać, że chodziło o ograniczenie inflacji do poziomu, jaki byłby pretekstem do również przedwyborczej obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, zdominowaną przez nominatów PiS.

Ponad rok temu Orlen pod Danielem Obajtkiem już raz pomógł rządowi PiS, utrzymując wówczas zawyżone ceny paliw w sytuacji, gdy ropa naftowa na świecie taniała i można je było obniżać. Operacja ta pozwoliła ukryć przed konsumentami skutek końca „tarczy antyinflacyjnej” i powrotu VAT na paliwa z 8 proc. do standardowej stawki VAT 23 proc. Gdy podatek poszedł w górę, ceny nawet nie drgnęły. UOKiK powinien także wtedy zareagować, ale był bierny.

Te dwie sytuacje to oczywisty dowód na monopolizację przez Orlen rynku paliw w wyniku wrogiego przejęcia Lotosu. A przecież Orlen połknął nie tylko tę spółkę. Przejęcie energetycznej Energi nie miało co prawda takiego negatywnego dla rynku skutku, jak późniejsze połknięcie PGNiG. To de facto monopolista na polskim rynku gazu, dowód klęski 30 lat polityki demonopolizacyjnej. Trzeba tu jeszcze wspomnieć inne osiągnięcie prezesa Obajtka: przejęcie od Polska Press sieci dominującej na swoich rynkach gazet lokalnych i stworzenie z niej tuby propagandowej rządzącego PiS.

Cel: zdemonopolizować Orlen

Czy nowy rząd zdecyduje się na demonopolizację Orlenu i rozplątanie tej korporacyjnej plątaniny, którą stworzył Daniel Obajtek? Oby. Rząd powinien zrobić to z kilku powodów.