Prezydent Andrzej Duda podpisał budżet na rok 2024. Pozornie tym ruchem wykonał gest pokojowy wobec rządu Donalda Tuska, który ten budżet – przypomnijmy: oparty na projekcie PiS – dosztukował pod kątem własnych obietnic wyborczych. Niemniej zdecydował się na inny ruch: wysłanie budżetu do Trybunału Konstytucyjnego – który potencjalnie może całkowicie zdestabilizować naszą scenę polityczną. A przy tym ruch ten ośmiesza głowę państwa. I to w dodatku podwójnie.

Dlaczego decyzja Andrzeja Dudy ośmiesza prezydenta?

W uzasadnieniu decyzji o przesłaniu ustaw do Trybunału Konstytucyjnego Kancelaria Prezydenta napisała, że Andrzej Duda uważa, że z powodu niedopuszczenia do głosowania dwóch posłów: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ustawy były przyjęte w nieprawidłowy sposób. Prezydent bowiem twierdzi, że obaj politycy dalej pełnią swoje mandaty poselskie.

Ale w ten sposób podważa swoje ułaskawienie z 24 stycznia 2024 roku. Wtedy bowiem wydał postanowienie o ułaskawieniu i zatarciu ich skazania. A skoro zdecydował o zatarciu skazania, to znaczy, że uznał, że zostali 20 grudnia zeszłego roku skazani. A jeśli tak – to jak podkreślał profesor Andrzej Zoll – utracili oni mandaty poselskie z chwilą ogłoszenia wyroku. To bowiem konstytucja mówi, że osoba skazana nie może być posłem. Zatarcie skazania mandatu im nie przywraca. Decyzja o wysłaniu budżetu do TK z powodu nieobecności Wąsika i Kamińskiego w Sejmie, gdy budżet był uchwalany, podważa więc wcześniejszą decyzję o ułaskawieniu. A już wówczas pojawiły się argumenty, że prezydent sam sobie zaprzeczył, ponieważ przekonywał, że jego ułaskawienie z 2015 roku jest ważne. Mimo to zdecydował się ułaskawić obu polityków ponownie.